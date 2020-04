Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat sambata ingrijorarea in legatura cu "atacurile cibernetice rauvoitoare" care au vizat spitale din Cehia ce lupta impotriva noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- SUA si Mexicul preconizeaza sa-si inchida frontiera comuna pentru calatoriile neesentiale, in incercarea de a frana propagarea noului coronavirus, a anuntat joi seara Departamentul de Stat american, informeaza vineri AFP. Masuri similare ar urma sa intre in vigoare sambata la frontiera…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a condamnat marti atacurile fortelor guvernamentale siriene din provincia Idlib si a exprimat sprijinul Statelor Unite pentru Turcia, in urma atacurilor de luni impotriva unui post de observatie turc, transmite Reuters potrivit news.ro.”Statele Unite…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat vineri Ucraina de sprijinul de neclintit al SUA, in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP si Reuters. 'Sunt aici…

- Presedintele Donald Trump ii transmite președintelui Chinei, intr-un mesaj pe Twitter, mulțumirile sale pentru eforturile pe care țara sa le depune pentru a controla situția critica provocata de epidemia cu coronavirus, informeaza Reuters...