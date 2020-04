Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Universitar din Suceava se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus și a lansat o licitație de tricouri ale unor cunoscuți handbaliști din țara și nu numai. Banii vor fi donați Spitalului Județean din Suceava, cel mai afectat oraș de criza COVID-19 din Romania. Ultima ora »…

- Pentru a asigura activitatea companiei Autoliv pe termen lung, echipa de management din Romania a fost nevoita sa decida suspendarea temporara a tuturor cheltuielilor care nu sunt esențiale pentru funcționarea business-ului și o parte din beneficiile angajaților, informeaza compania, anunța MEDIAFAX.Deși…

- In plina criza generata de noul coronavirus, spitalul din Slatina cere tuturor angajatilor sa sesizeze conducerea cu privire la orice scurgere de informatii. Documentul semnat de managerul spitalului judetean Slatina, Catalin Stefan Rotea, a fost trimis inainte cu cateva zile de confirmarea primului…

- Retailerul Profi, care deține pe plan local cea mai extinsa rețea de magazine, se ofera sa preia o parte din angajații disponibilizați de retailerii non-alimetari. Profi este in discuții cu mai mulți astfel de retaileri care ar urma sa disponibilizeze oameni și vrea sa extinda lista firmelor eligibile.…

- Guvernul ar trebui sa ia in considerare și ce se intampla cu tichetele de masa, abonamentele medicale și alte beneficii extra-salariale pentru cei peste 200.000 de angajați cu contracte suspendate, in opinia antreprenorului Andrei Vasile, co-fondator al SanoPass, cea mai mare platforma de optimizare…

- Angajații romani se tem mai degraba de recesiune decat de infectarea cu coronavirus, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutareBestJobs. Aceasta este principala ingrijorare pentru unul din doi respondenți, urmata de temerea ca ar putea contacta virusul (31,1%) sau ca ar putea sa-și…

- Noul tip de coronavirus a patruns in Europa si s-a raspandit cu repeziciune. Cat de sigur este sa treci granițele, in acest context? Punctul zero a fost in Italia, acolo unde numarul de cazuri inregistrate este cel mai mare, peste 300. 11 oameni au murit in nordul Peninsulei, iar recent a fost depistat…