Presedintele Fundatiei Internationale pentru Libertate (FIL), scriitorul hispano-peruan Mario Vargas Llosa, a atras atentia duminica asupra celor care nu cred in libertati publice si vor sa profite de pandemia de COVID-19 pentru a spori rolul statului, informeaza EFE.



"Este foarte important ca, in aceste momente, sa ne amintim importanta initiativei individuale si felul in care aceasta este sursa libertatilor publice", a spus Vargas Llosa intr-un mesaj video inregistrat.



Scriitorul, laureat al premiului Nobel pentru Literatura, afirma ca nicio tara nu era pregatita pentru…