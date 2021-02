Guvernul scotian intentioneaza sa redeschida magazinele neesentiale la sfarsitul lui aprilie, a anuntat marti premierul Nicola Sturgeon, prezentand planul sau "prudent" de iesire progresiva din lockdown-ul impus de la inceputul anului pentru combaterea pandemiei, informeaza AFP.



Date fiind competentele acordate guvernelor locale, cele patru natiuni ale Regatului Unit isi decid fiecare in parte abordarea in lupta impotriva pandemiei. Aceasta chestiune are in Scotia o importanta cu totul particulara, cu mai putin de doua luni inainte de alegerile locale in care nationalistii pro-independenta…