Coronavirus: Scădere istorică de 70% a numărului de vizitatori în muzeele Luvru, Versailles şi Orsay din Paris Absenta turistilor straini din cauza pandemiei de coronavirus a provocat o scadere istorica de 70% a numarului de vizitatori in muzeele Luvru, Versailles si Orsay din Paris, unele dintre cele mai emblematice situri culturale ale Frantei, informeaza AFP. Cu o scadere de cel putin 70% a numarului de vizitatori in perioada iulie-august, vara anului 2020 nu a permis deloc celor trei institutii muzeale sa recupereze pierderile suferite in cele trei luni de carantina din primavara acestui an. In vara din 2019, turistii straini reprezentau 75% din vizitatorii de la Luvru si 80% dintre cei veniti la Versailles.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

