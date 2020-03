Coronavirus - Scădere a poluării atmosferice în nordul Italiei Concentratiile de dioxid de azot (NO2), gaz poluant provenit din activitatile umane, au scazut in regiunile din nordul Italiei, plasate in regim de izolare din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat marti administratorii programului spatial european Copernicus, citati de AFP. Potrivit observatiilor din satelit, nivelul de NO2 arata "o tendinta de reducere graduala cu aproximativ 10% pe saptamana pe parcursul ultimelor patru-cinci saptamani", precizeaza specialistii serviciului Copernicus intr-un comunicat. Pe 22 februarie, 11 orase din regiunile Lombardia si Veneto au fost plasate in carantina,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

