Stiri pe aceeasi tema

- O singura persoana din judetul Satu Mare mai este infectata cu virusul COVID-19. Satu Mare este județul cu cele mai putine cazuri pozitive de la declansarea pandemiei, potrivit informarilor autoritatilor."La nivelul judetului Satu Mare, in data de 15 iulie, cu recomandare de izolare la domiciliu din…

- O singura persoana din judet mai este infectata cu virusul COVID-19, Satu Mare avand cele mai putine cazuri pozitive de la declansarea pandemiei, potrivit informarilor autoritatilor."La nivelul judetului Satu Mare, in data de 15 iulie, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Directiei…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 15 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt 694 persoane. In carantina instituționalizata nu se mai afla nicio persoana. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 73 de vindecari și 8 decese…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 07 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt 918 persoane. In carantina instituționalizata nu se mai afla nicio persoana. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 66 de vindecari și 8 decese…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 06 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt 801 persoane. In carantina instituționalizata nu se mai afla nicio persoana. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 66 de vindecari și 8 decese…

- ????In județul Satu Mare, astazi, 29 iunie, se afla in carantina 14 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 1129 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 60 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost testate 6488 persoane și au fost…

- In județul Satu Mare, astazi, 16 iunie, se afla in carantina 24 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 1675 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 53 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost testate 5577 persoane și au fost efectuate…

- In judetul Dolj s-au efectuat pana acum 1.005 teste pentru noul coronavirus, iar in ultima saptamana numarul testarilor a fost de 260, capacitatea de testare fiind de 350 de teste pe zi, au comunicat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj, potrivit Agerpres."La nivelul judetului…