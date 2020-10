Stiri pe aceeasi tema

- Agenția naționala științifica din Australia sugereaza ca SARS-Cov-2 poate supraviețui mult mai mult pe suprafețe decat se credea anterior. Cercetatorii australieni au descoperit ca virusul este "exterm de robust" si poate ramane activ pe suprafete timp de pana la 28 de zile, noteaza BBC.Temperatura…

- Romania se afla pe lista celor mai afectate țari de coronavirus, iar rata mortalitații crește de la o zi la alta. In momentul de fața, țara noastra se afla in primele 10 locuri in ceea ce privește gradul de afectare.

- Raed Arafat a declarat duminica seara ca gripa sezoniera se va asocia cu COVID-19 si va fi o perioada dificila pentru ca persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile si in cazul gripei. recomandand vaccinarea impotriva acesteia. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a…

- Cercetatori de la Spitalul Pediatric Bambino Gesu, de la Vatican, au descoperit mecanismul ce provoaca raspunsul inflamator grav la copiii cu COVID-19, confundat initial cu boala Kawasaki, si care deschide astfel calea unui diagnostic precoce cu teste specifice si unui tratament, relateaza luni EFE.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a reacționat dupa ce China a raportat ca a gasit COVID-19 pe creveții din Ecuador, informeaza Agerpres, potrivit rtv.net. Conform OMS, noul coronavirus nu poate fi transmis prin alimente. „Nu credem ca noul coronavirus se poate transmite prin alimente. Daca am inteles…

- Departamentul de sanatate britanic si-a revizuit miercuri in jos bilantul oficial al deceselor provocate de pandemia noului coronavirus cu peste 5.000 de cazuri, mentionand ca acesta este rezultatul revizuirii modalitatii de calcul, transmite dpa.Citește și: ULTIMA ORA Bucureștiul și 10 județe…

- Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Alba, a desfașurat intre 18 și 26 iunie 2020 misiunea de control privind gestionarea resurselor publice pe perioada starii de urgența la nivelul Municipiului Sebeș. Misiunea de control a vizat documentele privind cheltuielile efectuate cu scopul prevenirii…

- Ziarul Unirea Concluzia curții de conturi in urma misiunii de control la nivelul municipiului Sebeș: Resursele alocate pentru prevenirea raspandirii contaminarilor cu virusul COVID-19 au fost cheltuite in conformitate cu scopul Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Alba, a desfașurat…