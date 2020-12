Sapte persoane au murit in urma infectarii cu COVID 19Deces nr 516: Barbat, 82 de ani, Constanta, comorbiditati boala cronica de rinichi, acidoza, diabet zaharat , decedat in 20.12, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 517: Barbat, 63 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, fibrilatie atriala permanenta, bypass , decedat in 21.12, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie.Deces nr 518: Femeie, 67 de ani, Constanta, comorbiditati ...