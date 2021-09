Coronavirus: Sănătatea mintală a olandezilor s-a deteriorat în timpul pandemiei (sondaj) Proportia olandezilor cu probleme de sanatate mintala a crescut în timpul pandemiei de coronavirus, ajungând la cel mai înalt punct de când a început un sondaj la nivel national acum 20 de ani, relateaza vineri DPA.

Cincisprezece la suta din populatia în vârsta de 12 ani si peste a avut probleme mintale în prima jumatate a anului 2021, a anuntat vineri agentia de statistici CBS a Tarilor de Jos.

Situatia a fost mai grava în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 si 25 de ani, dintre care un sfert au declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

