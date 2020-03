Stiri pe aceeasi tema

- Livre Paris de la Paris, cel mai mare eveniment literar francez, care urma sa aiba loc intre 20 si 23 martie si la care India era tara invitata de onoare, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit BFM TV.

- Salonul Cartii de la Paris, care urma sa aiba loc in perioada 20 - 23 martie la Porte de Versailles, a fost anulat din cauza riscurilor legate de raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica presedintele sau, Vincent Montagne, citat de AFP. "In urma deciziilor guvernamentale de a interzice…

- Japonia a anuntat joi ca pregatirile pentru vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping, planuita sa aiba loc in aprilie, continua conform programului, in pofida epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.'Lucrurile sunt pe calea cea buna pentru vizita presedintelui…

- Teama de coronavirus duce la masuri din ce in ce mai extreme. In timp ce Italia, devenita un adevarat focar al epidemiei, incearca sa țina sub control situația alarmanta, artiști diverși iși anuleaza concertele din peninsula. Printre ei se numara și Culița Sterp, care a facut un apel public ca toata…

- Casa de moda franceza Chanel a decis anularea unei prezentari de moda programata pentru sfarsitul lunii mai la Beijing, ca urmare a epidemiei de coronavirus care s-a soldat pana acum cu moartea a 1.800 de persoane in China, potrivit unui comunicat difuzat marti si citat de EFE, potrivit Agerpres."Avand…

- Targul de arta contemporana Art Basel, care urma sa aiba loc la sfarsitul lunii martie la Hong Kong, a fost anulat din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, au anuntat vineri organizatorii acestui important eveniment cultural care reuneste artisti si cumparatori din intreaga lume, informeaza…

- ​Șeful executivului Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat ca maratonul de la Hong Kong va fi anulat din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Mediafax.Evenimentul ce urma sa aiba loc la data de 7 februarie ar fi adunat peste 74.000 de participanți la trei evenimente…

- Un maraton care urma sa aiba loc peste doua saptamani la Hong Kong a fost anulat sambata pe fondul temerilor privind raspandirea noului coronavirus, au anunțat organizatorii evenimentului, citați de CNN, potrivit MEDIAFAX.De asemenea, organizatorii au anunțat ca cei 70.000 de participanți…