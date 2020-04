Coronavirus: Sala de concerte destinată concursului Eurovision va găzdui pacienţi cu COVID-19 Sala de concerte din Rotterdam in care urma sa se desfasoare competitia Eurovision va gazdui, incepand de vineri, zeci de pacienti cu COVID-19 pentru a degreva spitalele olandeze, informeaza miercuri AFP.



Complexul polisportiv Ahoy Arena, care urma sa gazduiasca in luna mai mii de fani ai concursului muzical european, gazduieste acum 88 de paturi de spital, iar capacitatea sa poate fi extinsa la cateva sute, daca va fi nevoie.



Una din salile complexului va fi rezervata in intregime pacientilor infectati cu noul coronavirus care au nevoie de tratament, dar nu si de internare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

