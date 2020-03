Coronavirus s-a răspândit la sediul ONU din New York. Un diplomat a fost testat pozitiv cu COVID-19 12 diplomati fac parte din misiunea statului filipinez detasata la sediul ONU din New York, conform businesstoday. "Incepand de azi (joi, n.red), misiunea statului Filipine este in carantina, toti diplomatii au fost instiintati sa se autoizoleze si sa solicite asistenta medicala in cazul in care dezvolta simptomele (de coronavirus). Presupunem ca toti am fost infectati", este mesajul scris de Kira Azucena, ambasadorul filipinez la ONU, Ministerului filipinez de Externe, conform Reuters. Diplomatul testat pozitiv cu coronavirus este o femeie care reprezinta statul filipinez in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

