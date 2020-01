Coronavirus: Rusii sunt sfatuiti sa evite strangerile de mana si imbratisarile

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a anuntat joi intentia de a-si inchide frontiera cu China, care se intinde pe o lungime de 4.250 de km, in cadrul masurilor de combatere a propagarii noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de morti, potrivit AFP. 'Un ordin a fost semnat astazi si el a intrat in vigoare.Vom…

Rusia a anuntat joi ca isi inchide cei 4.250 de kilometri de frontiera cu China, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus chinez, care ucis cel putin 170 de oameni, relateaza AFP.

- Sportiva Alena Kostornaia, in varsta de 16 ani, a castigat proba feminina din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Graz.Kostornaia a acumulat 240,81 puncte, fiind urmata de compatrioatele sale Anna Scerbakova (237,76) si Aleksandra Trusova (225,34). Rusia a castigat si celelalte…

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).…

- Societatea elena de lupta impotriva cancerului a avertizat joi autoritatile si cetatenii in legatura cu utilizarea sobelor si a semineelor pe lemne, mai ales la Atena, care reprezinta principala cauza a "cresterea poluarii aerului", si a cerut oprirea incalzirii cu lemne in capitala care, potrivit acesteia,…

- Moscova a anuntat ca, in prima parte a anului 2020, va demara constructia la un santier naval din Kerci (Crimeea) a doua nave universale de desant similare cu portavioanele franceze de tip Mistral, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza o sursa din domeniul industriei de aparare, dupa…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi, in legatura cu activitatile spatiale anuntate de Alianta Nord-Atlantica, indemnand statele membre NATO sa evite o cursa a inarmarii in spatiul cosmic.

- Emmanuel Macron considera ca, daca Rusia nu dorește sa devina un vasal al Chinei, nu are de ales decat sa devina un „partener” al Europei, scrie L’express. In interviul pentru revista The Economist acordat joi, președintele francez a spus ca modelul actual de dezvoltare al Rusiei nu va putea ramane…