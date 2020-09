Coronavirus: Rusia va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul Sputnik V Rusia va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa incheierea unui acord intre Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR) si compania farmaceutica indiana Dr. Reddy's, relateaza miercuri EFE. Mai exact, cele doua parti au convenit sa coopereze in cadrul testelor clinice ale vaccinului rus, care se afla in faza a treia, a informat FIDR intr-un comunicat. Dupa ce a primit aprobarea agentiei de reglementare a medicamentelor din India, FIDR a convenit sa furnizeze 100 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-19. Primele transe ar putea ajunge… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

