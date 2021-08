Rusia spera ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va lua o decizie in afara spectrului politic in privinta aprobarii vaccinului anticoronavirus rus Sputnik V, a declarat miercuri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, transmite EFE.



''Suntem convinsi ca, atunci cand avem de-a face cu sanatatea si viata fiintelor umane, nu este loc de politica. Sper ca partenerii nostri din Uniunea Europeana vor tine cont de acest lucru'', a spus ministrul de externe rus pentru publicatia Komsomolskaia Pravda.



Lavrov a amintit ca in prezent serul de fabricatie ruseasca…