Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a devenit miercuri a cincea cea mai afectata tara din Europa de coronavirus dupa ce a inregistrat peste 10.000 de cazuri noi pentru a patra zi consecutiv, noteaza France Presse.Potrivit cifrelor oficiale, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10.559 de noi cazuri, ajungand la 165.929.…

- Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare, informeaza Reuters. Mai multi membri ai guvernului au fost depistati infectati…

- Singapore a anuntat luni un numar record de peste 1.400 de noi cazuri de COVID-19, depistate in mare parte in locuintele aglomerate in care traiesc muncitorii migranti, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Singapore a reusit initial sa opreasca raspandirea virusului datorita unei strategii foarte stricte…

- Rusia a anuntat sambata ca bilantul deceselor provocate de noul coronavirus in tara a crescut la 313, o crestere peste noapte de 40, un nou record al cresterii zilnice de noi cazuri. Autoritatile au raportat 4.785 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, ridicand numarul total la 36.793. Presedintele rus…

- Slovacia a inregistrat cea mai mare crestere a numarului zilnic de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus, totalul ajungand la aproape 1.000, a informat joi Ministerul Sanatatii, citat de Reuters, potrivit Agerpres.In timp ce statele vecine din Europa centrala precum Republica Ceha…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Rusia a anunțat 253 de pacienti bolnavi de coronavirus. Prin comparatie, una dintre cele mai mici tari din Europa, Luxemburg, cu o populatie de doar 628.000 oameni, are 670 de cazuri confirmate.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca tara sa a reusit sa limiteze extinderea epidemiei…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…