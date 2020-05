Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca pandemia de coronavirus este departe de a se fi terminat, Rusia pregatește relaxarea restricțiilor in trei etape.Rusia intentioneaza sa relaxeze in trei etape restrictiile care vizeaza reducerea raspandirii noului coronavirus, au declarat miercuri oficiali rusi, relateaza Reuters.Primarul…

- Saloanele de coafura, florariile si librariile s-au redeschis luni in Grecia in cadrul masurilor de relaxare treptata a restrictiilor de izolare impuse in urma cu sase saptamani de autoritatile locale pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Numarul deceselor in Rusia a crescut la 1.222 dupa ce 57 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, a anuntat centrul rusesc de raspuns la criza de coronavirus, dupa ce a revizuit cifra raportata in ziua precedenta. Rusia se afla partial in carantina de la sfarsitul lunii martie, avand ca…

- Foaia de parcurs pentru relaxarea graduala a restrictiilor impuse pentru a impiedica propagarea epidemiei de COVID-19 in Irlanda va clarifica modul in care vor fi facute schimbarile la fiecare doua-patru saptamani, dar guvernul va interveni daca lucrurile vor merge prost, a declarat joi premierul irlandez…

- Un program de testare si de monitorizare in masa pentru a mentine scazut nivelul de transmitere a noului coronavirus in Marea Britanie poate deschide calea catre reguli mai putin stricte privind distantarea sociala, a declarat joi ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters potrivit…

- Administratia presedintelui american Donald Trump are in vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse in vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus in SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat…

- În întreaga lume, pandemia de coronavirus se afla pe prima pagina a tuturor ziarelor, iar spitalele au devenit locuri în care medicii lupta, cotidian, împotriva unui dușman nevazut și tacut. Dar letal. Cazurile de infecție cu noul coronavirus cresc de la ora la ora, numarul…

- Rusia îsi va închide de miercuri pâna la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti în tara, a anunta luni guvernul rus, citat de AFP si Reuters. Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi…