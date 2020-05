Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca indemnul national adresat populatiei de a nu merge la serviciu si de a ramane in schimb in casa nu se va mai aplica de marti, semnaland o relaxare a restrictiilor progresiva si regiune cu regiune, in ciuda faptului ca numarul de cazuri de noul tip de…

- Rusia intra intr-o noua etapa in gestionarea pandemiei Covid-19: cea a relaxarii regimului de izolare. "De maine, 12 mai, se incheie perioada șomajului, aflata in vigoare in toata țara și in toate sectoarele economiei. Lupta impotriva epidemiei de Covid-19 nu se incheie. Pericolul ramane", a spus…

- Pana duminica, la nivel național, au fost prelucrate 38.623 de teste, anunța Grupul de Comunicare Strategica. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in...

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020 din Italia…

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania: 97 de persoane infectate la nivel național. Doua noi cazuri in București și Dolj Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania: bilanțul național a ajuns la 97! Țara noastra se afla la un pas de scenariul 3. Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct…

- Au fost suspendate activitațile creșelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca în perioada 13-22 martie 2020 cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național. În perioada 11-22 martie 2020, conducerile unitaților de învațamânt și creșelor…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 5 pacienți diagnosticați cu CORONAVIRUS sunt internați, 22 persoane in carantina și 12.619 de persoane auto-izolate la domiciliu, la nivel național Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este al unui barbat in varsta de 51 de ani din județul…

- Acordul anuntat de Rusia si Turcia privind incetarea focului in nord-vestul Siriei a intrat in vigoare vineri, in vederea incetarii luptelor intense care au provocat o catastrofa umanitara in zona, transmite AFP. ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a constatat un calm ''relativ''…