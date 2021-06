Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va relua zborurile cu Austria, Ungaria, Croația și alte țari incepand cu 10 iunie. Cu toate acestea, suspendarea zborurilor catre Turcia ramane prelungita pana la 21 iunie. Rusia a anunțat in noaptea de luni spre marți, 1 iunie, ca iși redeschide caile aeriene cu Marea Britanie și mai multe țari…

- Rusia a anuntat in noaptea de luni spre marti redeschiderea legaturilor sale aeriene cu Marea Britanie si mai multe alte tari europene, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti France Presse, potrivit agerpres.ro. "Avand in vedere ameliorarea situatiei epidemiologice…

- În primele trei luni ale anului, înmatricularile de mașini diesel noi în UE au scazut cu 20%, iar la benzina scaderea a fost de 16%, în timp ce la mașinile full-electrice creșterea a fost de 59%, arata datele ACEA. În acest context, mașinile diesel au ajuns la o cota de…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Marti seara, Franta si Germania au purtat discutii cu presedintele rus Vladimir Putin dupa ce cancelarul german Angela Merkel a suspendat utilizarea vaccinului Oxford / AstraZeneca pentru grupa de varsta sub 60 de ani, din cauza temerilor privind cheagurile de sange. Presedintele francez Emmanuel Macron…

- In Europa a fost o zi a protestelor fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19. Mii de oameni au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Au cerut autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate.

- In Europa a fost o zi a protestelor fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19. Mii de oameni au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Au cerut autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate. In unele cazuri, protestele…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, care a sustinut ca Ungaria ''ar avea acum mari probleme'' daca nu ar fi comandat si vaccinuri din Rusia si China, relateaza agentia MTI. In…