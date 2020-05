Stiri pe aceeasi tema

- In total, in Rusia au decedat 3.807 de persoane dintre cele 362.342 contaminate, ceea ce claseaza aceasta tara pe locul trei din lume in ceea ce priveste numarul de contaminari, dupa SUA si Brazilia. In acelasi timp, numarul de noi cazuri s-a stabilizat si chiar a inregistrat o usoara scadere,…

- Rusia a anuntat marti ca in ultimele 24 de ore a inregistrat 174 de decese cauzate de noul tip de coronavirus, un record in pofida reducerii numarului de contaminari. In acelasi timp a fost inregistrat si un record in ceea ce priveste numarul de persoane vindecate, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- De miercuri pana joi seara, pe teritoriul SUA s-au inregistrat 3.176 de decese provocate de COVID-19, reprezentand cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat pana acum la nivel global de la inceputul pandemiei. In aceasta perioada au fost raportate 26.971 de cazuri de infectare cu noul coronavirus,…

- Numarul mortilor in 24 de ore a crescut brusc in Statele Unite. Marți s-au inregistrat 2.751 de decese al unor persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Luni, Statele Unite numarasera cu putin peste 1.400 de decese in 24 de ore.…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 2.460 de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa marti la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 215 noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internati 57 de…

- COVID-19. Cu cele 769 cazuri anuntate vineri, numarul total al mortilor de coronavirus in Spania a ajuns la 4.858. Totodata, numarul cazurilor noi de infectare a crescut cu 7.871, in crestere cu 14% fata de joi, ajungand acum la un total de 64.059 persoane depistate pozitiv cu coronavirus. Pe…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…