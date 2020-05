Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata nu exista temei pentru a vorbi despre normalizarea relatiilor dintre Rusia si SUA, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Xinhua si RIA Novosti."Nu as manifesta un optimism excesiv in aceasta privinta. Da, interactionam in situatii extreme.…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat intrarea in carantina a mii de militari, timp de doua saptamani, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-al doilea Razboi…

- Orasul chinez Harbin, care numara circa 9,4 milioane de locuitori si este capitala a provinciei nord-estice Heilongjiang, situata la frontiera cu Rusia, a impus o carantina pentru 28 de zile tuturor persoanelor revenite din strainatate, dupa ce s-a inregistrat o crestere a cazurilor de coronavirus…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.…

- Administrația de la Kremlin a confirmat primul caz de infecție de Covid-19, scrie The Moscow Times, dar susține ca oficialul care a contractat noul coronavirus n-ar fi intrat in contact cu Vladimir Putin.Purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, a venit cu confirmarea la o zi dupa ce…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sa desfasoare manevre menite sa-i sporeasca operativitatea in vederea luptei impotriva noului coronavirus in cazul in care va fi necesar, a anuntat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Reuters si TASS.Ministerul Apararii rus a indicat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, în vârsta de 67 de ani, nu a fost testat pentru noul coronavirus deoarece se simte bine si nu a prezentat niciun simptom, a transmis vineri Kremlinul.Purtatorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat pentru reporteri ca toti cei care urmeaza sa…