- Moscova a intrat luni in prima sa zi a unei carantine - pe o durata nedeterminata -, iar alte regiuni ruse au anuntat ca-i urmeaza exemplul, in umra unui apel al premierului Mihail Misustin la un efort in vederea opririi raspandirii covid-19, relateaza AFP.

- Premierul rus Mihail Misustin le-a dat luni autoritatilor un termen de cinci zile pentru a dezvolta un sistem automatizat de monitorizare a persoanelor care au intrat in contact cu oricine este diagnosticat cu coronavirus, folosind datele de geolocalizare ale telefoanelor mobile, informeaza Reuters,…

- Comisia Europeana in Romania reacționeaza la acuzațiile aduse in spațiul public potrivit carora CE aloca Franței 300 de miliarde de euro in lupta cu COVID-19, iar Romaniei un miliard de euro. Instituția europeana precizeaza ca aceasta a aprobat propunerea din partea autoritaților franceze de a acorda…

- Primul ministru spaniol, Pedro Sanchez, a anunțat, marți, ca guvernul sau a aprobat un pachet de ajutor de 200 de miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus, anunța CNN.„Trebuie sa luptam cu acest virus pe frontul economic, pentru…

- Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub forma de donații pentru combaterea coronavirsului (COVID-19). Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi bancare in acest sens, in lei moldovenești, precum in dolari americani și euro.

- Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub forma de donatii pentru combaterea coronavirsului (COVID-19). Ministerul Finantelor a deschis trei conturi bancare in lei moldovenesti, precum in dolari si euro.

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un proiect de lege care aloca 8,3 miliarde de dolari cresterii capacitatii de testare a persoanelor pentru coronavirus si finantarii altor masuri necesare limitarii extinderii epidemiei care a infectat peste 100.000 de oameni la nivel mondial, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost luat la intrebari miercuri in legatura cu salariul sau de o locuitoare din Sankt Petersburg, orasul sau natal, intr-un moment in care Rusia incearca sa-si revigoreze economia anemica, relateaza AFP, citata de Agerpres.O femeie care afirma ca sufera de un handicap…