Coronavirus România. Vaccinul pneumococic, posibilă soluție. Cum funcționează "OMS spune ca acești copii pana la varsta copilariei trebuie sa fie vaccinați cu cel puțin doua doze. Daca sunt in primul an, vor lua trei doze. Dupa aceasta varsta, se recomanda o doza, aleator la cei de varsta adulta, concentrarea este pe varsta copilariei. Ce rol are aceasta doza? In primul rand, trebuie sa ne asiguram ca nu sunt in incubație de infecție cu Coronavirus, ca atunci nu avem voie sa ii vaccinam acum, decat dupa ce ne-am convins ca nu au infecția cu coronavirus, adica dupa doua saptamani. Atunci pot fi vacinați", a spus, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, prof. dr. Ioan Gherghina. Și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

