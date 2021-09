Coronavirus România: Record de infectări cu SARS – CoV – 2 / Cel mai tragic bilanț din 2021 Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.096.136 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 143 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit 7.000 de cazuri de imbolnaviri zilnice cu coronavirus, cel mai mare numar de anul acesta. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.045 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 130 de pacienți au murit, potrivit datelor anunțate miercuri de autoritați. Numarul bolnavilor internați…

- Pana astazi, 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și 35.036 de decese. Totodata, 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați.Numai in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.849 de cazuri noi de infectare…

- Pana astazi, 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și 35.036 de decese. Totodata, 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați.Numai in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.849 de cazuri noi de infectare…

- OFICIAL| 1.242 cazuri noi de COVID-19 și 11 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 372 de oameni internați la ATI Duminica, 5 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei au…

- OFICIAL| CREȘTE numarul de infectari: 1.470 cazuri noi și 26 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 322 de oameni internați la ATI Joi, 2 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 2 septembrie, pe teritoriul…

- OFICIAL| ALARMANT: 1313 cazuri noi și 31 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 291 de oameni internați la ATI Marți, 31 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- OFICIAL| Infectarile in Romania, CREȘTERE continua: 946 de cazuri noi și 19 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 238 de oameni internați la ATI Vineri, 27 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 27 august, pe…

- Un numar de 46 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 10.900 de teste, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In urma testelor efectuate la nivel…