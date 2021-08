Stiri pe aceeasi tema

- Bilanț coronavirus Romania, 25 iunie. Ultimele date de la Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, 87 de cazuri noi de COVID-19 si 5 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, carora li se adauga alte 82 de anul trecut sau de la inceputul acestui an. Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.070 de cazuri de persoane infectate…

- Raportarea transmisa de Grupul de Comunicare Strategica anunța și 277 de decese, insa 256 dintre acestea sunt din perioada iunie 2020- aprilie 2021, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații, in urma verificarilor efectuate. Județele Mureș și Harghita au raportat astazi cate…

- OFICIAL| 225 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 113 decese și 341 de persoane internate la ATI Vineri, 4 iunie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Capitala si toate judetele tarii raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in Alba - 0,64, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In Bucuresti continua scaderea ratei de infectare, cu…

- Din raportarea venita joi, 27 mai, de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) reiese ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate puțin peste 300 de cazuri noi de infectari cu COVID-19. Mai exact, s-a anunțat ca ”in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Astazi, 27 mai 2021, in județul Alba s-au inregistrat 15 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite comunei Cergau și cate 1 comunelor Bucerdea Granoasa, Cenade și Șona. Localitațile din care provin…