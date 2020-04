CORONAVIRUS România: numărul deceselor a depășit 150 Ministerul Sanatații informeaza despre noi decese ca urmare a infectarii cu Coronavirus. Deces 147 Barbat, 82 ani din Caminul de batrani, jud. Galați. Data confirmarii: 03.04.2020. Data internarii: 03.04.2020 – BoIi Infecțioase -ATI. Data deces: 04.04.2020. Comorbiditați: demența, cardiopatie ischiemica, fibrilatie atriala, insuficiența cardiaca. Deces 148 Femeie, 70 ani din jud. Giurgiu. Internata și izolata […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

