- Numarul total de imbolnaviri cu COVID-19, inregistrate in județul Alba, este de 425. Au fost inregistrate 3 cazuri noi, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 17 iunie, de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba. 382 persoane au fost declarate vindecate, și s-au inregistrat…

- Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), in creștere cu 320 de cazuri noi. Dintre persoanele confirmate pozitiv,...

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate.Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Crește in continuare numarul infectaților cu noul coronavirus. Astazi au fost raportați 167 in plus fața de ieri. Decesele au urcat la 1097 , iar pacienții vindecați au ajuns la 9.890, din totalul de 16.871 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19

- In județul Alba a fost raportat un singur caz nou de infectare cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 252 potrivit datelor transmise miercuri, 13 mai, de reprezentanții DSP Alba. Potrivit aceleiași surse, 186 persoane au fost declarate vindecate, iar 16 persoane au decedat.…

- Miercuri, 15 aprilie, 13:00 337 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore pe teritoriul Romaniei. Totalul a ajuns la 7216 pacienți infectați, dintre care 1217 vindecați și 362 decedați. Situația la Constanța: 163 infectari6 decese74 vindecari773 carantinați805 autoizolare Report Infogram…

- Virusul a contaminat oficial 65.077 de persoane in tara, una dintre cele mai afectate din Europa, a precizat el intr-o conferinta de presa. Citește și: O celebra cantareata rap a MURIT SUBIT la doar 25 de ani El le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte masurile de izolare, care…

- CORONAVIRUS ROMANIA - De la ultima informare s-au inregistrat 430 de cazuri noi. Totalul a ajuns la 3613 cazuri si 141 de morti.Coronavirus Romania - GCS a anunțat, ieri, cel mai recent bilanț al infecțiilor cu coronavirus. Astfel, la nivel național, sunt 2.738 de cazuri."In acest moment, avem trei…