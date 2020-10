CORONAVIRUS Romania. Nou raport ingrijorator privind rata de infectare in Capitala si cinci judete. Timisul a intrat in scenariul rosu

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Brasov au primit, luni, 26 octombrie, un mesaj de avertisment RO-ALERT deoarece orasul a trecut pragul ratei de incidenta cumulata de trei cazuri la mia de locuitori. Potrivit DSP, rata de transmitere este acum in municipiu de 3,03 cazuri la mia de locuitori, trecandu-se…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a amenintat luni cu impunerea unui al doilea lockdown, ca ultima solutie, in cazul in care continua actuala crestere a numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, transmite dpa. Situatia din spitale va determina daca va fi sau nu impus un nou…

- Rata de infectare cu noul coronavirus este in creștere in București, luni, potrivit bilanțului transmis de Grupul de comunicare Strategica, indicele a crescut cu 0,16 de raportarea precedenta, ajungand la 3,51. De asemenea, in Timiș rata de infectare a trecut azi de 3, 02, dupa ce ieri era de 2, 78.Cea…

- In ultimele 24 de ore, 50 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 4.800 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 21.10.2020, este urmatoarea: 2051 cazuri confirmate de CoVid-19;117…

- Romania's areas with a novel coronavirus infection rate higher than 2 per one thousand population are Bucharest City and the counties of Alba, Valcea, Bacau, Cluj and Salaj, the Strategic Communication Group (GCS) reports on Friday.According to GCS, the 14-day cumulative number of infections…

- Indicele de incidența a cazurilor de coronavirus la 14 zile se afla sub limita de 3 la mia de locuitori in toate județele. Bucureștiul se apropie de limita de 3 cazuri la mia de locuitori, cu o rata a incidenței COVID-19 de 2,81 la mie, potrivit unui grafic transmis vineri de Grupul de Comunicare Strategica.Topul…

- Topul judetelor cu rata de incidenta peste 1,5 la mie: Bucuresti: 2,81 Alba: 2,56 Valcea: 2,5 Cluj: 2,24 Bacau: 2,13 Salaj: 2,07 Harghita: 1,92 Teleorman: 1,91 Brasov: 1,69 Iasi: 1,67 Timis: 1,67 Arad: 1,66 Vaslui: 1,63 Prahova: 1,61 Mures: 1,6 Neamt: 1,57 Ilfov: 1,54 Guvernul a aprobat miercuri, prin…

- Peste jumatate dintre romani (54%) afirma ca situatia lor financiara curenta este destul de precara, pe fondul actualei crize COVID-19, potrivit studiului "Financial Pulse Survey", realizata de biroul local McKinsey & Company. 43% dintre consumatori considera economia locala drept slaba si…