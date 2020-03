Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nelu Tataru a declarat, luni seara, la un post TV, ca au fost nereguli comune la Suceava, care au dus la o infectare masiva.„A fost o transmitere comunitara accelerata cauzata de pacienți și erori de management”, a menționat Nelu Tataru.Potrivit ministrului, „personalul medical nu a depistat…

- Luni seara, Guvernul a emis Ordonanțele Militare nr. 5 și 6. Ministrul de Interne, Marcel Vela, face declarații in formula deja consacrata, alaturi de secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat: Bogdan Despescu citește prevederile Ordonanței Militare 5, adoptata luni, 30 martie: Se prelungește…

- 160 de persoane au fost confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, numarul total al cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ajungand la 1.492. Dintre acestea, 139 au fost declarate vindecate și externate. 29 de oameni au murit pana acum.Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 13 și 83…

- Italia a inregistrat astazi un nou record negativ de decese din cauza coronavirusului. 919 de cazuri mortale s-au raportat in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 4.401 noi cazuri pozitive, potrivit France24. Totalul deceselor a ajuns in Italia la 9.134 persoane. Italia este cea mai…

- Spania a devenit a patra tara din lume cu cel putin o mie de decese provocate de coronavirus, dupa China, Italia si Iran. Ministerul Sanatatii de la Madrid a anuntat 235 de decese si 2.833 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Spania a ajuns astfel la un total de 19.980 de persoane infectate si 1.002…

- Alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 44.Este vorba de 5 barbați de 22, 30, 34, 36 și 57 de ani veniți prin vama, din Italia, in data de 9.03.2020, care au fost carantinați in Arad, imediat de la sosire. Citește și: Robert Turcescu…

- Au fost inregistrate pana acum cinci cazuri de persoane care nu au respectat conditiile izolarii. Incepand de duminica, autoritatile din Romania au decis interzicerea activitatilor care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat la Digi24 ca Romania are centre de carantina in toata tara, cu o capacitate de 3.559 de locuri. Victor Costache a transmis ca oamenii nu trebuie sa intre in panica si ca nu e nevoie sa isi faca stocuri de alimente. Ministrul spune ca a discutat cu reprezentantii…