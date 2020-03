Coronavirus România. Ministrul Muncii, despre banii de salarii și pensii prevăzuți în buget „In acest moment sunt putin peste 200.000 de contracte (suspendate - n.red.). Cautam soluții in continuare pentru toate aceste situații limita in care se afla angajații romani, respectiv firmele lor. Angajatorii romani sunt conștienți ca dupa ce au investit in angajații lor, cea mai buna soluție este sa nu intrerupa relația de colaborare cu acestia. Sa speram ca ne revenim cat mai curand, viața economica merge inainte, tot ce inseamna economie trebuie sa mearga in continuare.(...) Exista și contracte reziliate, dar in acest moment nu comporta o problema majora”, a declarat ministrul Muncii la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

