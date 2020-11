Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis marți, 10 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Au fost raportate 7304 de infectari noi. O jumatate din țara și municipiul București a depașit incidența de 3 infectari la mia de locuitori. Situația imbolnavirilor pe județe…

- In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, vineri, la ora 12,00, se inregistra urmatoarea situatie: - 9.113 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile…

- Rata de infectare cu COVID-19 din București a ajuns, marți, la 3.18 la mia de locuitori, in scadere fața de iua de luni, cand a fost de era de 3.51. Alaturi de București, cinci județe se afla in scenariul roșu:Alba: 3.66Harghita: 3.22Cluj: 3.7Salaj: 3.24Timiș: 3.16Astfel, in județul Alba, fața de ziua…

- Cinci județe și Capitala au un indice de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori. Ultimul județ intrat in scenariul roșu este Tmiș, unde rata de infectare a ajuns la 3,02. In total, in țara au fost confirmate 2.844 de cazuri noi de COVID-19 din 8.709 teste efectuate, in condițiile in care in weekend…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Harghita a ajuns, vineri, 3 la mia de locuitori, dupa ce joi era de 2,97. Și județele Salaj și Timiș se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.59.In ultimele 24 de ore, județul Harghita a inregistrat 130 de cazuri noi de…

- Timisoara este urmatorul mare oras din Romania care ar putea intra in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare a ajuns la 2,79 la mia de locuitori, fiind foarte aproape de pragul de trei la mie. Bucuresti, Cluj-Napoca si Craiova sunt in scenariu rosu din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19.Inspectoratul…

- Cele mai multe infectari cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate in București, respectiv 25.487, Suceava – 7.732, Prahova – 7.583, Bra...

- Ziarul Unirea Județul Alba, rata de INFECTARE ridcata, locul 2 dupa București, se indreapta vertiginos spre SCENARIUL ROȘU Alba se afla pe primul loc pe țara, dupa București, cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori. Miercuri, 14 octombrie 2020, rata de infectare a ajuns la…