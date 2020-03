CORONAVIRUS. România extinde lista ţărilor şi regiunilor de unde dacă te întorci intri obligatoriu în carantină. Care sunt acestea "Cetațenii care sosesc din alte provincii sau orașe din China continentala, alte localitați din regiunea Lombardia și regiunea Veneto sau din regiunea Emilia-Romagna din Italia, precum și din alte zone și localitați din Coreea de Sud și din Iran decat cele menționate expres pentru instituirea masurii de carantina instituționalizata, intra in auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat dupa revenirea in Romania", conform comunicatului MAI. Cetațenii care vin in Romania și intra in carantina instituționalizata, timp de 14 zile, imediat dupa revenirea in țara sunt cei care au calatorit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

