Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii satmareni cauta o persoana majora disparuta: Simoniac Vasile, de 66 ani, din comuna Doba, a plecat de la domiciliu la data de 24.01.2020, ora 10 pentru a spicui porumb de pe terenurile din localitate. Are asupra sa un carucior din fier cu 2 roți. Semnalmente: 160 cm, 60 kg, ochi albaștri,…

- In lunile ianuarie și februarie ale anului 2020, contribuabilii primesc, prin poșta, la domiciliu, deciziile care cuprind obligatiile fiscale pentru anul 2020, conform situatiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior. Perspectiva deloc placuta a așteptarii la cozile ce se formeaza la ghișeele…

- Uneori, oamenii au cele mai neobișnuite pasiuni, situații in care ne miram de ele. Dar sunt și unii care din simple hobby-uri au dezvoltat afaceri, o parte dintre acestea devenind branduri cunoscute sau chiar de renume mondial. Astazi aducem un astfel de caz, in care o placere a unei bacauance s-a transformat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, considera ca alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este "un lucru foarte bun" pentru societate, precizand ca PSD nu are niciun interes ca Guvernul sa pice in urma unei motiuni de cenzura."Trebuie sa vedem daca se va depune aceasta motiune de cenzura.…

- Miercuri seara, in jurul orei 23.00, pompierii au fost alertati in urma unui apel la numarul de urgente 112 ca un incendiu a izbucnit la o casa de pe strada Memorandului din Timisoara. Ajunsi la fata locului, pompierii au gasit acoperisul locuintei cuprins de flacari si prabusit. In incaperi focul se…

- Tot mai multi gorjeni pleaca la munca in strainatate si-si lasa copii in grija rudelor.Numai la scoala din Ionesti 25 de copii sunt in grija altora, dupa ce parintii lor au plecat in alte tari sa munceasca pentru a-si castiga existenta. Ingrijorator...

- Violeta Vijulie, candidat PNL pentru Primaria Sectorului 3, a vorbit, la Adevarul Live, despre lupta cu actualul edil, Robert Negoita, ales pe listele PSD, dar exclus din partid de Viorica Dancila. Va merge PNL cu candidati separati la Primaria Capitalei si la sectoare sau vom avea candidati comuni…

- Azi de la orele 17:00, in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier se va desfasura meciul de baschet dintre echipele CSM Sighet si CSM VSKC Miercurea Ciuc, din cadrul etapei cu numarul 12 a Ligii Nationale de Baschet Masculin. Intrarea este libera.