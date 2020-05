CORONAVIRUS România. Date oficiale: 13.837 de cazuri confirmate, 827 de decese De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.260 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 187 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile. Pana astazi, 5 mai, pe teritoriul Romaniei, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.253 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 186 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.249 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 181 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.217 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 168 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.213 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 165 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.128 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 127 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.998 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 94 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…