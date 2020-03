Stiri pe aceeasi tema

- Mobexpert, companie deținuta de omul de afaceri Dan Șucu, a anuntat duminica intreruperea activitatii magazinelor, precum și sistarea activitații logistice, pe o perioada nedeterminata, din cauza crizei coronavirus.

- Compania producatoare de echipament sportiv Nike Inc a anunțat duminica ca inchide toate magazinele sale din Statele Unite, Canada, Europa de Vest, Australia și Noua Zeelanda, intre 16 și 27 martie, anunța Reuters.Magazinele deținute de Nike in Coreea de Sud, Japonia, cea mai mare parte a…

- "Este prima oara in cei 27 de ani de existenta a Mobexpert cand magazinele vor fi inchise. Insa sanatatea clientilor si angajatilor nostri este prioritara. Pentru ca nu vindem un produs de prima necesitate pentru actuala situatie, singura decizie responsabila este sa intrerupem activitatea." a declarat…

- Banca Transilvania prelungeste perioada de gratie pentru cardurile de credit, iar primele obligatii de plata pentru clienti vor fi doar in luna mai. "Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie la cardul tau pana in luna mai. Astfel, nu mai ai obligatie de plata in lunile martie…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anunțat masuri radicale in lupta impotriva coronavirusului. Activitatea comerciala va fi sistata in intreaga țara, excepție facand doar farmaciile și magazinele alimentare, potrivit Repubblica. Intr-o transmisiune live pe Facebook, premierul italian Giuseppe Conte…

- Gigantul american din domeniul informaticii Apple a anuntat sambata ca isi va inchide toate magazinele de pe teritoriul Chinei continentale pana pe 9 februarie in contextul epidemiei de pneumonie virala cu coronavirus, care a provocat deja 259 de decese in aceasta tara, informeaza AFP.Compania…

- Magazinele duty-free din Republica Moldova dețin licența pana in anul 2022, iar din aceasta cauza nu poate avea loc limitarea sau interzicerea vanzarilor. Declarația aparține prim-ministrului Ion Chicu, ce a fost facuta in cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera Moldova.