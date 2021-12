Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.799.455 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.742 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.727.435 de pacienți au fost…

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, relateaza AFP. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai inalt nivel si indica faptul…

- Pana astazi, 4 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.785.120 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.447sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.699.083 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 12 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.735.277 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.590 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.556.403 pacienți au…

- In perioada urmatoare, scaderea numarului de infectari cu virusul SARS CoV 2 va stagna si nu este exclus sa se inregistreze o noua crestere a cazurilor de COVID 19, avand in vedere ca a inceput sezonul rece si se sta mai mult in spatii inchise.Astazi, 11 noiembrie, autoritatile estimeaza ca, in perioada…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate inca 110 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut semnificativ fața de cel raportat duminica, atunci cand la nivel de județ au fost inregistrate doar 43 de noi imbolnaviri cu…

- Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.332.221 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.407 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.164.547 de pacienți au…

- Pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID –19), dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.118.816 pacienți au fost declarați…