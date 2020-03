Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus Romania - S-a intrat in scenariul 4 - Oficial, Raed Arafat a anuntat ca existau luni seara 2.109 cazuri dar si 65 de morti. Dintre cei 65, 13 au murit in Spitalul de la Suceava in ultima saptamana, insa autoritatile nu au raportat opiniei publice decat acum cifrele.La ora 20.00 erau 2.109…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Autoritațile romane au pregatit patru scenarii ale epidemiei de coronavirus. Pentru ca primele trei s-au adeverit deja, specialiștii se pregatesc pentru al patrulea. Scenariul patru al epidemiei va fi atins atunci cand numarul de imbolnaviri depașește valoarea de 2001. Ministrul Sanatații Nelu Tataru…

- Secretar de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat la Medika TV ca Romania se pregatește pentru scenariul 4 in pandemia de coronavirus, scenariu care se activeaza de la 2.001 bolnavi de coronavirus in sus.„Autoritațile se pregatesc și in contextul starii de urgența, dar pregatim…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a facut precizari dupa ce Romania a intrat in scenariul trei, in urma depistarii a trei cazuri noi (100-102) de coronavirus, trei liberali contacți ai senatorului Vergil Chițac . El a explicat ca...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a pus la punct patru scenarii de intervenții și masuri in cazul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus va crește. In acest moment, este in aplicare scenariul 2, in care principalele masuri vizeaza prevenția, precum și izolarea și carantinarea…

- Un barbat care s-a intors din Israel si le-a spus medicilor ca nu vine dintr-o zona de risc. El s-a prezentat totusi cu simptome la Spitalul Universitar din Bucuresti. Cei de la Spitalul Universitar l-au trimis la Matei Bals unde a fost testat. Barbatul nu a intrat in contact cu ceilalti pacienti pentru…

- Inca un barbat a fost depistat cu coronavirus, miercuri, la Iași, fiind al treilea din județ, astfel ca bilanțul total din Romania ajunge la 32 de cazuri.„A fost confirmat cel de-al 32 lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi, contact cu un caz…