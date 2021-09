Coronavirus România: Bilanțul de azi, anunțat de autorități Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.148.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.079.408 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.817 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 35.514 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat. In intervalul 18.09.2021 (10:00) – 19.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 58 de decese (32 barbați și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

