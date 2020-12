Stiri pe aceeasi tema

- Most cases of SARS-CoV-2 infection have been registered so far in Bucharest - 56,015 and in the counties of Cluj - 18,209, Iasi - 16,692, Timis - 16,529, Prahova - 16,315, Brasov - 15,574, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Friday, according to AGERPRES. Over 12,000 cases were…

- Eveniment Percheziții de amploare in București, Teleorman și alte 27 de județe, pentru destructurarea unor grupari de crima organizata 11/11/2020 11:59 Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impreuna cu ofiteri de politie judiciara pun in aplicare,…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat, joi, 4.013 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus dupa efectuarea a peste 30.000 de teste. Este pentru a doua zi consecutiv in care numarul cazurilor noi de COVID-19 se mentine peste 4.000. La Terapie Intensiva s-a inregistrat un nou record de pacienti…

- In ultimele 24 de ore, trei maramureșeni infectați cu noul coronavirus au decedat. La nivel național s-au inregistrat 33 de decese noi, a transmis astazi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In intervalul 29.09.2020 (10:00) – 30.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 33 de decese (21 barbați și 12…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.158 de cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 4.748 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica.In intervalul 27.09.2020 (10:00) – 28.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 30 de decese (15 barbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Care a fost prezența la vot in fiecare județ din țara și din fiecare sector din Capital, comparativ și cu alegerile locale din 2016. Prezența pe țara (ora 21.00): 46,02%2016: 48,44% Prezența in București (ora 21.00): 36,93%2016: 33,31% Prezența pe județe: GIURGIU 59,43 %OLT 58,48 %TELEORMAN 58,12 %MEHEDINTI…