Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus Romania, bilanț 17 noiembrie. Pana marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 8.262 de noi infectari.

- Coronavirus Romania, bilanț 12 noiembrie. Pana joi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 334.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID ndash; 19). 224.916 pacienți au fost declarați vindecați.

- Coronavirus Romania. Pana miercuri, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 324.094 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID ndash; 19). Bilanțul orei 13.00: 9.799 de noi infectari

- Coronavirus Romania, bilanț 10 noiembrie. Pana marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID ndash; 19). 211.408 pacienți au fost declarați vindecați.

- Romania inregistreaza azi, 26 octombrie, 2.844 noi cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore, la un numar de 8.709 teste efectuate. Potrivit bilanțului anunțat azi de autoritați, 79 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore și 823 de pacienți sunt internați la ATI.De…

- Autoritațile au anunțat azi 3.855 de cazuri noi de coronavirus pe teritoriul Romaniei, rezultate din 19.346 de teste. De ieri pana azi, 73 de oameni și-au pierdut viața, iar numarul pacienților internați acum la Terapie Intensiva a atins un nou maxim: 828. Pana astazi, 25 octombrie, pe teritoriul Romaniei,…

- Bilant coronavirus in Arges: 2 decese si 58 de cazuri nou confirmate in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 0…

- Pana astazi, 21 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 34.523 pacienți au fost declarați vindecați și 8.991 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.