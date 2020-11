Stiri pe aceeasi tema

- BILANT coronavirus 18 noiembrie. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 10.269 cazuri noi COVID in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 37.906 de teste. Este cel mai mare numar de imbolnaviri zilnice cu coronavirus de la inceputul pandemiei COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore, rata…

- Coronavirus Romania, bilanț 10 noiembrie. Pana marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID ndash; 19). 211.408 pacienți au fost declarați vindecați.

- Cu toate ca numarul de infectari cu coronavirus a scazut fata de ziua precedenta, el a ramas totusi foarte ridicat. Au fost raportate 4.761 de noi cazuri de COVID-19, fiind efectuate 33.843 de teste. Pana astazi, 24 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 3.952 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus și 63 de decese. La ATI se inregistreaza un nou record: sunt internate 745 de persoane, informeaza Grupul...

- Autoritatile le recomanda romanilor respectarea masurilor sanitare pentru a nu-si pune viata in pericol. Mesajul Ro-Alert a fost emis, vineri, in jurul orei 13, la scurt timp dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilant privind infectarile cu noul coronavirus.…

- Romania a batut un nou record negativ la infectari cu coronavirus intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 12.767 de persoane, vechiul rercord fiind inregistrat cu exact o saptamana in urma, atiunci fiind depistate 1.713 cazuri Pana astazi, 23 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- Circa 3.626 de bolnavi de COVID-19 au fost spitalizati in ultimele sapte zile, cu 403 mai multi decat numarul anuntat in ajun, dintre care 571 la reanimare, a anuntat serviciul public de sanatate. Citeste si Doar 6% dintre britanici au anticorpi impotriva Covid-19. Situatia in Regatul Unit…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.