- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.424 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 (COVID ndash; 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.987 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 (COVID ndash; 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

- Coronavirus Romania, bilanț 13 decembrie. Pana astazi, 13 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 556.335 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 457.360 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Coronavirus Romania, bilanț 10 decembrie. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID ndash; 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Pana astazi, 8 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 524.675 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 416.797 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Pana astazi, 15 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 360.281 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 243.832 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma...

- Luni, 2 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.041 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 961 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Sambata, 17 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.952 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 63 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 745 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.