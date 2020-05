Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 13.512 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 827 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- Autoritațile anunța, in aceasta dimineața, 11 noi decese din cauza Covid-19. Romania a depașit 800 de decese. Trei victime provin de la caminul de batrani din Galați. Deces 791 – Barbat, 68 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 25.04.2020. Data confirmarii:…

- Autoritațile anunța luni dimineața 11 noi decese din cauza Covid-19. Romania a depașit 800 de decese. Trei victime provin de la caminul de batrani din Galați. Deces 791 - Barbat, 68 ani, județ Galați. ...

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 12.240 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 695 de persoane infectate cu coronavirus. Primul de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 9.710 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 516 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- In Romania au murit 445 de oameni infectați cu coronavirus, pana in ziua Paștelui, conform Grupului de Comunicare Strategica. In aceasta dupa-amiaza au fost anuntate alte 11 decese ale unor persoane cu coronavirus, printre acestea numarandu-se și un barbat de 70 de ani din Timiș. In total, in ziua de…

- Romania a ajuns la 182 de decese ale persoanelor cu coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica. Au fost confirmate alte șase decese ale persoanelor care au fost depistate cu coronavirus. Ultimele decese anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți.…

- O femeie in varsta de 89 de ani a decedat in Essen, iar un alt deces s-a inregistrat in Heinsberg. Nu se cunoaște deocamdata varsta pacientului. Acestea sunt primele decese provocate de coronavirus inregistrate pe teritoriul Germaniei. In ciuda numarului mare de cazuri cu coronavirus confirmate…