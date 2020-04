Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus a urcat luni la 6.633 fiind anunțate la pranz 333 de noi infecții. Numarul deceselor a ajuns luni dimineața la 318 dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca alți patru pacienți cu Covid-19 și-au pierdut viața. Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul…

- 360 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS), pe portalul STIRI OFICIALE. Potrivit aceleasi surse, “pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 cazuri de persoane…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 5 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Ieri, in Bacau, erau raportate 19 cazuri de coronavirus, dar azi numarul oficial a crescut la 24, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Pana astazi, 3 aprilie, pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La nivelul județului Alba, pana in acest moment sunt 13 cazuri de coronavirus, potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, data publicitații la ora 13. Numarul de imbolnaviri este raportat la aproximativ 600 de teste realizate pana astazi, a spus directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA Autoritațile au anunțat, cu puțin timp in urma, 2245 cazuri de imbolnavire cu coronavirus, pe teritoriul Romaniei. BILANT CORONAVIRUS ROMANIA // La informarea anterioara, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19…

- Grupului de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate, respectiv 55 la…

- "Inca 4 cazuri de imbolnavire la Constanta. Este vorba de 3 barbati si o femeie, toti contacti cu persoana infectata", este mesjaul Grupului de Comunicare Strategica. Rezultatele analizelor au venit in aceasta dimineata. Toti cei 4 sunt in autoizolare acasa. Vor fi transportati la sectia de boli infectioase…

- Romania are la dispoziție propria harta care prezinta, in timp real, cazurile confirmate de infecție cu coronavirus. O harta care ofera in timp real statistica tuturor cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus din Romania este acum disponibila.Harta, care este construita pe platforma harții globale…