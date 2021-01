Coronavirus România: 3.174 de cazuri noi din 33.127 teste (9,6%) Pana astazi, 27 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 662.400 depacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 18.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL In intervalul 26.01.2021 (10:00) – 27.01.2021 (10:00) au fost raportate 77 de decese (46 barbați și 31 femei), ale unor…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.841 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, și 96 de decese (60 barbați și 36 femei). La ATI sunt internat 1.100…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 10.373 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 23.11.2020 (10:00) – 24.11.2020 (10:00) au fost raportate 196 de decese (129 barbați și 67 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Pana astazi, 19 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 393.851 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 269.590 de pacienți au fost declarați vindecați. Romania e pregatita sa inceapa vaccinarea! Premierul Orban este optimist In urma testelor efectuate la…

- La ATI (mai) sunt 1.169 de pacienti internati (fara cei de la Piatra Neamț) Autoritatile au transmis duminica, 15 noiembrie 2020, ca au fost inregistrate 7.096 de cazuri si 113 decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore. La ATI sunt 1.169 de pacienti internati. Pana astazi, 15 noiembrie, pe…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.753 cazuri noi de coronavirus și 101 decese. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 de ani. La terapie intensiva a fost stabilit un nou record, cu 923 bolnavi. Pana sambata, 31 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 241.339…

- Un nou raport ingrijorator a fost transmis sambata, 31 octombrie 2020, de autoritatile din Romania. 5.753 de cazuri noi si 101 de decese au fost inregistrate in numai 24 de ore. La ATI sunt internati 923 de pacienti. In Romania, de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost confirmate 241.339 de…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, rezultate din 36.181 teste. Situația este grava la terapie intensiva, unde sunt internate 923 de persoane. Pana astazi in Romania au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul…