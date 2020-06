Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 165 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. The post 165 de noi cazuri de COVID-19. Bilanțul ajunge la 18.594 de persoane infectate. Afla situația din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis joi, 21 mai, noul bilanț. Pana in aceasta zi, potrivit raportarilor, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 cazuri de Covid-19, dintre care 198 in ultimele 24 de ore.

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 321 de noi cazuri de imbolnavire. Maramuresul apare cu 68 de bolnavi. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat statistica zilei de luni, 20 aprilie: 190 de cazuri noi de imbolnavire, 478 decese, 261 de pacienti internati la ATI, peste 2.000 de persoane vindecate, 8.936 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus confirmate.

- Autoritațile au anunțat miercuri seara ca bilanțul deceselor a ajuns in Romania la 372. Inca zece persoane infectate cu COVID-19 și-au pierdut viața, a anuțat Grupul de Comunicare Strategica. O mare parte dintre acestea erau in varsta și sufereau și de alte boli. Cazurile facute publice miercuri seara:…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns sambata la 103 de cazuri, in Alba, cu 5 mai mult decat vineri, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. Pana in prezent, la nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns vineri la 98 de cazuri, in Alba Iulia, cu 8 mai mult decat joi, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. La nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost realizate aproximativ…