- Inca 5 decese anunțate in aceasta seara - bilanțul epidemiei a ajuns la 220 Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat în aceasta seara înca 5 decese provocate de COVID -19. Au murit 5 barbați, cu vârste cuprinse între…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica, 5 aprilie, noul bilanț al cazurilor de coronavirus inregistrate pe teritoriul Romaniei. 3.864 de persoane au contactat virusul Covid-19. De asemenea, bilanțul morților a ajuns la 148.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta dupa-amiaza patru noi decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Doua dintre decese sunt persoane varstnice din vestul țarii. Astfel, o femeie in varsta de 69 de ani, din județul Hunedoara,…

- Inca o persoana infectata cu noul tip de coronavirus a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 86, a transmis miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, din Targu Neamt. Pacienta s-a prezentat pe 30 martie la CPU Targu Neamt, unde s-a pus diagnosticul…

- Au fost inregistrate 2.245 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, marți, 31 martie, ora 13.00. In ultimele 24 de ore au fost 293 cazuri noi. In actualizare Pana marți, la ora 12.30 au fost raportate 69 decese. Pana luni…

- Ziarul Unirea Bilanțul morților urca la 65. Au fost anunțate alte 13 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 Potrivit informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, au fost raportate inca 13 decese ale unor persoane confirmate cu noul corinavirus. Toate cele 13 persoane cu varsta…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la 17.…

- A fost inregistrat decesul cu numarul 14. Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 și care a decedat in aceasta dupa amiaza. Barbatul suferea de obezitate. Grupul de Comunicare Strategica