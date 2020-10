Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Județul Alba, locul 4 pe țara la numarul de pacienți infectați cu COVID-19 in ultimele 24 de ore Județul Alba se afla pe un alarmant loc 4 la nivel național, ca numar de pacienți nou confirmați cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. 200 de cazuri noi au fost depistate in Alba, in…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost 2.158 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infectii cu coronavirus de la inceputul pandemiei. La terapie intensiva sint internati in stare grava 550 de pacienti cu COVID-19. Pina astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1470 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, iar 551 de pacienți sunt internați la ATI. Pana astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.109 de cazuri noi de Covid-19 din 14.784 de teste efectuate. Alte 36 de decese au fost confirmate la persoane infectate cu noul coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 465 de pacienți, scrie Digi24 .

- Ziarul Unirea Romania a depașit China la numarul de pacienți infectați cu COVID-19: Cate cazuri active sunt in intreaga lume In ciuda faptului ca pandemia de coronavirus pare sa fi pornit din China, aceasta țara a raportat doar 85.022 cazuri, in timp ce Romania a depașit deja aceasta cifra. Primul caz…

- Romania a depasit pragul de 70 de mii de cazuri de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Cu 1.087 de cazuri noi confirmate în ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a peste 11 mii de teste, România a depasit ieri pragul de 70 de mii de cazuri de COVID-19. Cele mai multe cazuri noi…

- Județul Buzau a depașit pragul de 1700 de cazuri COVID19 de la inceputul pandemiei. Autoritațile de sanatate publica au anunțat vineri 30 de noi infectari cu SARS-CoV-2, inregistrate in ultimele 24 de ore. Numarul total de pacienți COVID19 a ajuns, astfel, la 1717. In urma testelor efectuate la nivel…

- La ultima comunicare oficiala au fost raportate 1.182 de noi imbolnaviri de COVID-19. Creștere alarmanta și a numarului de pacienți internați la Terapie Intensiva, 377 de bolnavi la ATI, precum și a deceselor inregistrate: 30 de oameni au murit.​