- Romania a trecut de pragul de 35.000 de imbolnaviri cu noul coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați…

- 397 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului publicat marți de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul persoanelor care se afla in prezent la terapie intensiva este de 231.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi alte 450 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 27.746. De asemenea, 20 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.687.

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 269 noi cazuri de imbolnavire, in situația in care duminica, laboratoarele de testare iși reduc turația. La Terapie Intensiva erau, ieri, 210 pacienți in stare .... The post Romania, pe locul trei in Europa…

- In timp de autoritatile politice si cele medicale sustin ca e nevoie de prelungirea starii de alerta, Grupul de Comunicare Strategica comunica un numar in crestere al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania. Unii acuza o conspiratie menita sa-i convinga pe parlamentari sa aprobe prelungirea…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus depistate in ultimele 24 de ore in Romania este de 189, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica duminica dupa-amiaza. Numarul persoanelor aflate la ATI este in prezent de 144, iar cel al persoanelor vindecate de 14.638.

- Pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.574 au fost declarate vindecate și externate.

- In Romania au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, potrivit ultimelor cifre oficiale anunțate de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit repartizarii numarului de cazuri pe județe, cele mai multe raman in Suceava, unde infectarile cresc.